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Секач пропустит второй матч финала Востока «Ак Барс» — «Трактор»

Секач пропустит второй матч финала Востока «Ак Барс» — «Трактор»
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы в первом матче финала Восточной конференции с «Трактором» (2:1, 1-0) сообщил, что нападающий Иржи Секач не сможет помочь команде во второй встрече.

«Секач во второй игре точно не появится», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

Секач получил повреждение в заключительном матче серии второго раунда с магнитогорским «Металлургом» и не сыграл в первом матче с «Трактором». На счету 25-летнего форварда 12 (4+8) очков в 10 матчах этого плей-офф при показателе полезности "+5".

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