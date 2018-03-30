Секач пропустит второй матч финала Востока «Ак Барс» — «Трактор»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы в первом матче финала Восточной конференции с «Трактором» (2:1, 1-0) сообщил, что нападающий Иржи Секач не сможет помочь команде во второй встрече.

«Секач во второй игре точно не появится», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

Секач получил повреждение в заключительном матче серии второго раунда с магнитогорским «Металлургом» и не сыграл в первом матче с «Трактором». На счету 25-летнего форварда 12 (4+8) очков в 10 матчах этого плей-офф при показателе полезности "+5".