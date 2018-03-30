Азеведу — о моменте перед голом «Трактора»: не мне судить, было ли там удаление

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу прокомментировал победу в первом матче финала Востока с «Трактором» (2:1).

«Мы играли неплохо, разве что давали сопернику много места и времени для атаки. Не очень хорошо провели первый период, но потом стали действовать лучше.

Ландер спорил с арбитрами о моменте перед голом «Трактора»? Думаю, он просто подумал, что там было удаление до гола. Но не мне судить, было там удаление или нет», — цитирует Азеведу «Спорт Бизнес Online».

Видео гола «Трактора» можно посмотреть на сайте КХЛ.