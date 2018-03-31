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«Айлендерс» уступили «Торонто», Зайцев забросил пятую шайбу в сезоне

«Айлендерс» уступили «Торонто», Зайцев забросил пятую шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и уступил со счётом 4:5 (2:1, 1:2, 1:2). Для «островитян» это лишь третья победа в последних 9 играх.

Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер и Назем Кадри набрали по 2 (1+1) очка в составе победителей.

Российский защитник гостей Никита Зайцев забросил вторую шайбу своей команды в матче и прервал 29-матчевую безголевую серию. Эта шайба стала пятой для Никиты в регулярном сезоне-2017/18. Всего на счету хоккеиста стало 13 (5+8) очков в 56 матчах нынешнего чемпионата.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2018, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
4 : 5
2:1, 1:2, 1:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Бовилье (Эберле, Пелеч) – 12:04 (5x5), 1:1 – Кадри (Марнер, Райлли) – 16:22 (5x4), 2:1 – Бойчак (Бовилье, Нельсон) – 18:34 (5x4), 2:2 – Зайцев (Мэттьюс, Гардинер) – 27:56 (5x4), 3:2 – Нельсон (Лэдд, Пелеч) – 30:45 (6x5), 3:3 – Марнер (Гардинер, Кадри) – 37:18 (5x5), 3:4 – ван Римсдайк (Хэйнси) – 42:01 (5x5), 4:4 – Таварес (Ли, Эберле) – 46:28 (5x4), 4:5 – Мэттьюс (Нюландер, Хайман) – 56:02 (5x5)
Защитник «Торонто» Никита Зайцев забил гол впервые с 29 ноября 2017 года
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