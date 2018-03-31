«Айлендерс» уступили «Торонто», Зайцев забросил пятую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и уступил со счётом 4:5 (2:1, 1:2, 1:2). Для «островитян» это лишь третья победа в последних 9 играх.

Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер и Назем Кадри набрали по 2 (1+1) очка в составе победителей.

Российский защитник гостей Никита Зайцев забросил вторую шайбу своей команды в матче и прервал 29-матчевую безголевую серию. Эта шайба стала пятой для Никиты в регулярном сезоне-2017/18. Всего на счету хоккеиста стало 13 (5+8) очков в 56 матчах нынешнего чемпионата.