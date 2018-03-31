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«Каролина» крупно обыграла «Вашингтон», Овечкин заработал «-3»

«Каролина» крупно обыграла «Вашингтон», Овечкин заработал «-3»
Хоккей / НХЛ

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» переиграл «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоялся в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арена» и завершился уверенной победой гостей – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

В составе «Каролины» 2 (1+1) очка набрал нападающий Дерек Райан. Также два очка (0+2) записал на свой счет защитник Джейккоб Слэвин. У «Вашингтона» единственную шайбу забросил Михал Кемпны.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 16 секунд, нанёс 2 броска в створ и заработал показатель полезности «-3». Также «-3» заработал Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов отметился показателем «-2». Нападающий «Каролины» Валентин Зыков отдал результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2018, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1 : 4
0:0, 1:2, 0:2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Кемпны (Карлсон, Оши) – 22:35 (5x5), 1:1 – Райан (Нордстрём, Слэвин) – 23:15 (5x5), 1:2 – Фолк (Ди Джузеппе, Райан) – 31:43 (5x5), 1:3 – Ахо (Зыков, Терявяйнен) – 54:32 (5x5), 1:4 – Макгинн (Стаал, Уильямс) – 57:50 (en)
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