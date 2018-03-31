Российские игроки «Вашингтона» заработали «-8» в матче с «Каролиной»

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» переиграл «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоялся в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арена» и завершился уверенной победой гостей со счётом 4:1.

Крайне неудачным образом матч сложился для российских игроков «столичных», их суммарный показатель полезности составил «-8». Капитан команды Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 16 секунд, нанёс два броска в створ и заработал показатель полезности «-3». Также «-3» заработал и Евгений Кузнецов, проведший на льду 20 минут и одну секунду, в свою очередь защитник Дмитрий Орлов отметился показателем «-2». Он отыграл 25 минут 27 секунд (больше всех в составе обеих команд). Овечкин и Кузнецов стали худшими игроками матча по показателю «+/-». Помимо Дмитрия Орлова только форвард «Кэпиталз» Ларс Эллер заработал «-2».