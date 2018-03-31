Зарипов: у «Трактора» были ошибки, но «Ак Барс» ими не воспользовался

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал победу в первом матче финальной серии Восточной конференции с «Трактором» (2:1).

«Хотели как лучше, а получилось как всегда. Что делать, значит, будем больше работать. Немного отдохнём, а с завтрашнего дня начнём думать о следующей игре.

Ничего удивительного соперники не показали. Плотно играли в обороне, были ошибки у них, которыми мы пытались, но не смогли воспользоваться.

Серия будет интересная. Не хочу прогнозировать, сколько игр понадобится той или иной команде, пусть победит сильнейший, но мы сделаем всё для победы», — сказал Зарипов в эфире клубного телевидения.