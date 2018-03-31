Порядин: надеюсь, «Нефтехимик» в следующем сезоне окажется на месте «Трактора»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин подвёл итоги сезона, в котором его команда заняла шестое место в Восточной конференции, а в плей-офф проиграла «Трактору» в первом раунде.

«Команда провела сезон хорошо, ровно, были победные серии, а 94 очка — это рекорд «Нефтехимика». В плей-офф одержали первую кубковую победу за восемь лет, но «Трактор», к сожалению, прошёл дальше и добрался до финала Восточной конференции. Мы увидели свои резервы в плей-офф, думаю, в следующем сезоне их используем.

И на Западе, и на Востоке отличные финалы. Серию СКА и ЦСКА вся лига ждала с самого начала сезона, эти команды выделялись и в «регулярке», хотя «Нефтехимик» навязывал им борьбу. А тот же «Трактор», остановив ещё и Уфу, доказывает, что его успех был не случаен. Надеюсь, что в следующем сезоне на этом месте окажемся мы», — цитирует Порядина Russia-Hockey.ru.