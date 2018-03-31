Президент «Адмирала» Юсупов задержан на 48 часов по делу о хищении

Как стало известно «Чемпионату», президент ХК «Адмирал» Заирбек Юсупов задержан правоохранительными органами на 48 часов. Юсупов задержан по тому же делу, что и бывший президент клуба — Зиявудин Магомедов. Напомним, сейчас Юсупов занимает должность генерального директора ПАО «Владивостокский морской торговый порт».



Вместе с Юсуповым и Магомедовым задержаны несколько топ-менеджеров компаний «Суммы». Накануне в группе «Сумма» прошли обыски по делу о хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, который возводится к чемпионату мира по футболу, который должен состояться в 2018 году в России. Генподрядчиком первого этапа инженерной подготовки для строительства «Арены Балтика» являлась дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».



Группа «Сумма» является генеральным партнёром «Адмирала», а Магомедов занимал пост президента клуба с 2015-го по конец 2017 года, после чего его сменил Заирбек Юсупов.

Экс-президент «Адмирала» задержан в рамках дела о хищении 752 млн рублей