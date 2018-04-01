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«Вегас» победил «Сан-Хосе» благодаря голу Карлссона

«Вегас» победил «Сан-Хосе» благодаря голу Карлссона
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» на домашней арене оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс», встреча завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Для «Сан-Хосе» это поражение стало третьим подряд.

Лучшим игроком встречи стал форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, на счету которого решающая шайба в меньшинстве и одна голевая передача. У защитника Ши Теодора также два балла за результативность (1+1). Голом в составе «Голден Найтс» отметился Оскар Линдберг. В составе «Сан-Хосе» лучшим стал Джо Павелски, который забросил шайбу и отдал одну голевую передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2018, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3 : 2
1:1, 1:1, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Теодор (Карлссон, Энгелланд) – 02:21 (5x5), 1:1 – Павелски (Майер, Донской) – 07:14 (5x5), 2:1 – Линдберг (Теодор) – 23:03 (5x5), 2:2 – Власич (Павелски, Браун) – 29:50 (6x5), 3:2 – Карлссон – 48:35 (4x5)
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