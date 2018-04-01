«Вегас» победил «Сан-Хосе» благодаря голу Карлссона

«Вегас Голден Найтс» на домашней арене оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс», встреча завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Для «Сан-Хосе» это поражение стало третьим подряд.

Лучшим игроком встречи стал форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, на счету которого решающая шайба в меньшинстве и одна голевая передача. У защитника Ши Теодора также два балла за результативность (1+1). Голом в составе «Голден Найтс» отметился Оскар Линдберг. В составе «Сан-Хосе» лучшим стал Джо Павелски, который забросил шайбу и отдал одну голевую передачу.