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Охтамаа — о первом периоде матча с «Трактором»: даём создавать много моментов

Охтамаа — о первом периоде матча с «Трактором»: даём создавать много моментов
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Защитник казанского «Ак Барса» Атте Охтамаа подвёл итоги первого периода второго матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции с челябинским «Трактором» (0:2).

«Мы много удаляемся, даём им создавать много моментов. Нам нужно играть умнее, быть повнимательнее в обороне и оказывать больше давления на них», — приводятся слова финского хоккеиста в официальном «твиттере» Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 6 (3+3) очков и 16 минут штрафа при показателе полезности «+14». В плей-офф Охтамаа сыграл в 11 встречах, набрав 4 (1+3) очка и шесть штрафных минут при показателе полезности «-2».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

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