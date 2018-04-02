Малкин — о Кузнецове: если ты сидишь на скамейке запасных, то там и сиди

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал своё удаление до конца матча в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3).

«Кузнецов неожиданно начал говорить по-русски, пока мы боролись с Оши. Мне это не понравилось, потому что я вообще не понял, что происходит и почему он начал говорить. Я схватил удаление, отбросив клюшку Оши в сторону. Оши из-за этого взбесился, мне пришлось с ним начать выяснять отношения. Всё было нормально, потому что я был виноват, но тут вмешался Кузнецов. Если ты сидишь на скамейке запасных, то там и сиди. Он не находился на льду, чтобы иметь право говорить со мной. Возможно, нам придётся играть в плей-офф друг с другом, пусть это будет сообщением им», — передаёт слова Малкина журналист Джеймс Маккей.