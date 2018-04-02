Евгений Кузнецов установил личный рекорд результативности за сезон

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:1), обновил свой рекорд результативности за один сезон.

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», Овечкин очков не набрал

На счету Кузнецова теперь 78 (25+53) очков в 76 матчах регулярного чемпионата. Он улучшил достижение в 77 (20+57) результативных баллов, которое установил в сезоне-2015/16. Евгений Кузнецов является вторым в списке бомбардиров клуба в нынешнем сезоне, после капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, у которого 83 (45+38) очка.