Форвард «Трактора» Шолохов оштрафован за удар Лукоянова

Нападающий челябинского «Трактора» Марсель Шолохов оштрафован, информирует официальный сайт КХЛ.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Трактора» Марселя Шолохова наказание по Правилу 530 б (Высоко поднятая клюшка) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.4 Статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.