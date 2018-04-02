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Форвард «Трактора» Шолохов оштрафован за удар Лукоянова

Форвард «Трактора» Шолохов оштрафован за удар Лукоянова
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Нападающий челябинского «Трактора» Марсель Шолохов оштрафован, информирует официальный сайт КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Трактора» Марселя Шолохова наказание по Правилу 530 б (Высоко поднятая клюшка) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.4 Статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.

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