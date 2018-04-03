Йео: Овечкин является вызовом для Тарасенко, это фактор гордости

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео прокомментировал стычку лидера команды Владимира Тарасенко с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Встреча завершилась победой «столичных» со счётом 4:2.

«Я знаю, что Володя очень мотивирован на подобные матчи. Всегда есть фактор гордости, когда один русский игрок играет против другого русского. Мы все понимаем, кто такой Овечкин, насколько он успешен, поэтому, конечно, этот парень является для Влади вызовом», — приводит слова Йео St. Louis Post-Dispatch.