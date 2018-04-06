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«Флорида» обыграла «Бостон», «Детройт» уступил «Монреалю»

«Флорида» обыграла «Бостон», «Детройт» уступил «Монреалю»
Хоккей / НХЛ

Завершились очередные матчи игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида Пантерз» на домашнем льду победил «Бостон Брюинз» со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). Это поражение стало для «Бостона» третьим подряд.

Победную шайбу в конце третьего периода на свой счёт записал Джаред Макканн. 1000-й матч в НХЛ провёл голкипер «Флориды» Роберто Луонго. Российский нападающий Евгений Дадонов отдал результативную передачу на форварда Александра Баркова, который забросил 100-ю шайбу в карьере.

«Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).

Главным героем встречи стал нападающий «Монреаля» Николя Делорье, записавший на свой счёт дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2018, пятница. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 2
2:1, 0:1, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Барков (Дадонов, Экблад) – 07:42 (5x5), 2:0 – Ватрано (Бьюгстад) – 09:34 (5x5), 2:1 – Донато (Круг, Маршан) – 15:19 (5x4), 2:2 – Хайнен (Крейчи, Дебраск) – 22:11 (5x5), 3:2 – Макканн (Мэтисон, Севьюр) – 54:23 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2018, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 4
1:1, 1:2, 1:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Делорье (Юулсен, Алзнер) – 05:46 (5x5), 1:1 – Ларкин (Уэлле, Фрк) – 18:50 (5x5), 2:1 – Бертуцци (Зеттерберг, Кронвалль) – 22:13 (5x5), 2:2 – Галлахер (Друен) – 31:39 (5x5), 2:3 – Делорье – 34:39 (5x5), 2:4 – Лехконен (Шоу) – 42:23 (5x5), 3:4 – Хельм (Ларкин, Витковски) – 43:09 (5x5)
Игра с «Бостоном» стала 1000-й в карьере Роберто Луонго
Барков с передачи Дадонова забросил 100-ю шайбу в карьере
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