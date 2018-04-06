«Флорида» обыграла «Бостон», «Детройт» уступил «Монреалю»

Завершились очередные матчи игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида Пантерз» на домашнем льду победил «Бостон Брюинз» со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). Это поражение стало для «Бостона» третьим подряд.

Победную шайбу в конце третьего периода на свой счёт записал Джаред Макканн. 1000-й матч в НХЛ провёл голкипер «Флориды» Роберто Луонго. Российский нападающий Евгений Дадонов отдал результативную передачу на форварда Александра Баркова, который забросил 100-ю шайбу в карьере.

«Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).

Главным героем встречи стал нападающий «Монреаля» Николя Делорье, записавший на свой счёт дубль.

Игра с «Бостоном» стала 1000-й в карьере Роберто Луонго