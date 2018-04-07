Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Алавес» — «Хетафе»
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

Болельщики «Чикаго» устроили овацию для Шарпа, который хочет завершить карьеру

Болельщики «Чикаго» устроили овацию для Шарпа, который хочет завершить карьеру
Хоккей / НХЛ

После окончания матча между «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз» болельщики «индейцев» устроили овацию в честь нападающего Патрика Шарпа. 36-летний игрок, выигравший с клубом три Кубка Стэнли, близок к завершению игровой карьеры, следующий матч может стать для него последним в НХЛ.

В третьем периоде игры на видеокубе также был показан специальный ролик в честь Шарпа.

«Был непростой матч, было тяжело сконцентрироваться, учитывая то, что произошло в моей голове. Это был особенный момент», — рассказал Шарп.

Посмотреть видео можно на официальном канале Sportsnet в Youtube.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент