Бродзяк: «Сент-Луис» вынужден играть без права на ошибку, сами себе это устроили

Форвард «Сент-Луис Блюз» Кайл Бродзяк поделился ожиданиями от решающего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». В очной встрече команды определят последнего участника плей-офф в Западной конференции.

«Для нас уже давно каждый матч решающий, особенно в течение последнего месяца, где-то сразу после дедлайна. Мы живём в формате плей-офф. Мы сами поставили себя в тяжёлое положение и вынуждены играть без права на ошибку. Завтра нам надо вспомнить, как мы играли до сих пор, поверить в себя и выложиться на сто процентов», — цитирует Бродзяка официальный сайт НХЛ.