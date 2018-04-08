Овечкин: 50-й гол в сезоне? У меня были хорошие шансы, но дерьмо случается

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который забросил 49 шайб в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги и в седьмой раз в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи», поделился своими впечатлениями от последнего матча регулярного чемпионата.

В третьем периоде Овечкин почти не уходил со льда, но не смог реализовать несколько шансов, в том числе выход один на один, который мог завершиться для него 50-м голом в сезоне.

«У меня были хорошие шансы и в первом, и во втором, и в третьем периодах, при выходе один на один я промахнулся по пустым воротам. Ну, и ладно. Дерьмо случается», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.