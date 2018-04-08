ЦСКА одержал волевую победу над СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ одержал победу над СКА в овертайме со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).



Важным моментом в матче стали стартовые пять минут, за которые СКА дважды поразил ворота соперника. Никита Гусев и Илья Ковальчук заставили ошибиться Илью Сорокина, который пропустил два гола после двух бросков и был заменён на Ларса Юханссона. ЦСКА во втором периоде сократил отставание в счёте до минимума — отличился Никита Нестеров. За три с половиной минуты до окончания основного времени Михаил Григоренко сравнял счёт. Он же принёс успех москвичам в овертайме, оформив дубль.

В финале «армейцы» сыграют с казанским «Ак Барсом».

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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