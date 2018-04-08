ЦСКА — СКА: Григоренко сравнял счёт за 3,5 минуты до окончания основного времени

На 56-й минуте шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА — СКА хозяева сравняли счёт (2:2). Артём Сергеев доставил шайбу на пятак, а Михаил Григоренко в касание бросил мимо Микко Коскинена.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Григоренко сыграл в 15 матчах и набрал 10 (7+3) результативных баллов при показателе полезности +6 и шести минутах штрафного времени.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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