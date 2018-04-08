Пашков: СКА потерял умение играть играть через силу, ЦСКА ровнее прошёл серию

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал исход финальной серии Западной конференции КХЛ, в которой московский ЦСКА выиграл у питерского СКА.

«Результат не удивил, потому ЦСКА довольно ровно провёл серию, а СКА постепенно сдавал в движении и уступал в объёме катания сопернику. Пятый и шестой матчи прошли примерно в равной борьбе. В какой-то степени ЦСКА повезло, так как выиграть два матча с разницей в одну шайбу не часто удаётся.

На судьбу сегодняшнего матча едва не повлияла игра Сорокина, который в начале матча сделал грубейшую ошибку, просто непростительную для вратаря сборной. Тем не менее тренеры ЦСКА вовремя выпустили Юханссона. Думаю, Ларс второй раз подряд удивил болельщиков своей уверенной игрой, которая легла в основу побед в двух последних встречах.

На качестве игры СКА сказалась усталость, так как команда проводит очень напряжённый сезон, учитывая матчи сборной. Второй фактор — игроки СКА не сумели выжать из себя всё. Регулярный чемпионат петербуржцы прошли просто и без особых усилий, в нём они потеряли умение играть через силу и через не могу. Это тоже сказалось в серии с ЦСКА», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.