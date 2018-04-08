Защитник ЦСКА Ожиганов получил сотрясение мозга в матче со СКА

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал состояние здоровья защитника своей команды Игоря Ожиганова, который получил повреждение в столкновении с Ильёй Каблуковым в конце второго периода матча со СКА в финальной серии Западной конференции (3:2 ОТ, 4-2 в серии). В третьем периоде игрок обороны провёл на льду одну смену и больше в игре не появлялся.

«У Игоря Ожиганова сотрясение мозга», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.