Вернблум — о Проворове: будущий обладатель «Норрис Трофи»

Полузащитник футбольного ЦСКА Понтус Вернблум получил в подарок свитер российского хоккеиста Ивана Проворова, выступающего в Национальной хоккейной лиге за «Филадельфию Флайерз». Шведский футболист является болельщиком «лётчиков».

«Большое спасибо за подарок, будущий обладатель «Норрис Трофи», – написал Вернблум в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Понтуса Вернблума

«Норрис Трофи» – приз, вручаемый в НХЛ лучшему защитнику по итогам сезона.

Посмотреть фото можно в «инстаграм-сториз» Вернблума.