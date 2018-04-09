Вернблум — о Проворове: будущий обладатель «Норрис Трофи»

Полузащитник футбольного ЦСКА Понтус Вернблум получил в подарок свитер российского хоккеиста Ивана Проворова, выступающего в Национальной хоккейной лиге за «Филадельфию Флайерз». Шведский футболист является болельщиком «лётчиков».
«Большое спасибо за подарок, будущий обладатель «Норрис Трофи», – написал Вернблум в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Понтуса Вернблума
«Норрис Трофи» – приз, вручаемый в НХЛ лучшему защитнику по итогам сезона.
Посмотреть фото можно в «инстаграм-сториз» Вернблума.
Иван Проворов разделил 1-е место в зачёте снайперов НХЛ среди защитников