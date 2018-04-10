Ландер: большая скамейка ЦСКА на «Ак Барс» не повлияет, думаем о себе

Нападающий казанского «Ак Барса» Антон Ландер поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА.



«В чемпионате мы выиграли дома, проиграли в гостях. ЦСКА — это хорошая команда, которая отлично играет и в большинстве, и в меньшинстве. Это будет напряжённая серия. У них большая скамейка? Как это повлияет на нас? Мы думаем о своей игре. Я уважаю их, но мы думаем о себе.



Азеведу? Да, он отлично играет, но он всегда играл хорошо. Мы видели это каждый день. В плей-офф он вывел свою игру на новый уровень, это важно. Мы очень счастливы, что он играет за нашу команду, и будем надеяться, что финал он проведёт так же хорошо», — цитирует Ландера официальный сайт «Ак Барса».

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