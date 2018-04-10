Орлов: Панарин хороший парень, но если будет шанс — проведу силовой приём

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов в преддверии серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» рассказал о возможном противостоянии с российским форвардом «мундиров» — Артемием Панариным.
«Панарин — хороший парень. Но если у меня будет шанс провести силовой приём на нём, обязательно это сделаю», — приводит слова Орлова в своём «твиттере» североамериканский журналист Стивен Уайно.
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