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Орлов: Панарин хороший парень, но если будет шанс — проведу силовой приём

Орлов: Панарин хороший парень, но если будет шанс — проведу силовой приём
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов в преддверии серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» рассказал о возможном противостоянии с российским форвардом «мундиров» — Артемием Панариным.

«Панарин — хороший парень. Но если у меня будет шанс провести силовой приём на нём, обязательно это сделаю», — приводит слова Орлова в своём «твиттере» североамериканский журналист Стивен Уайно.

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