Черкас: если Дацюк не забивает в пустые, такие матчи не выигрываются

Заслуженный тренер России экс-тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением об итогах серии плей-офф между СКА и ЦСКА (2-4).



«Закономерен ли такой исход Западного финала? ЦСКА сумел выиграть у СКА три матча подряд, так что да, закономерен. Петербуржцы за три игры не забили ни одного гола вратарю-легионеру. Ларс Юхансон действовал очень здорово, просто чудеса какие-то творил. В одиночку обыграл СКА! Хотя физически нападающие Олега Знарка выглядели не очень здорово, на «подсадке». Когда не можешь реализовать то, что создаёшь, когда всё время чуть-чуть не хватает, это говорит об усталости. Плюс ещё одно. Я много лет играл в хоккей, долго работал тренером и могу точно сказать: если Паша Дацюк не забивает в пустые ворота, не может перекинуть щиток, такие матчи не выигрываются. Это значит, фортуна на стороне соперника.



В серии были два матча с овертаймами, и оба выиграл ЦСКА. Перед этим «армейцы» прошли хорошую школу с «Йокеритом», и им теперь вообще никакие овертаймы не страшны. Команда закалилась! Надо отдать должное москвичам: тренерский штаб нашёл и нужные слова для своих игроков, и нужное тактическое противоядие для нейтрализации петербургских лидеров. ЦСКА в данном противостоянии проявил огромное терпение, вспомните пятый матч. Наш олимпийский спаситель Кирилл Капризов и здесь забил крайне важный для своей команды гол. Молодец! Вообще, в адрес ЦСКА стоит говорить добрые слова. Коллектив вновь в финале Кубка Гагарина, преодолён барьер в лице принципиального соперника и действующего обладателя Кубка Гагарина», — цитирует Черкаса официальный сайт КХЛ.

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