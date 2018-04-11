Малышев: разговоров о возможном приезде Свечникова и Хованова – минимум

Защитник юниорской сборной России Антон Малышев прокомментировал подготовку к чемпионату мира 2018 года, который пройдёт в Челябинске и Магнитогорске.

«Разговоров о возможном приезде Свечникова и Хованова – минимум, потому что мы собираемся играть за счёт этого коллектива. Они сильные парни, но если не приедут, будем выступать без них.

Обязательно едем только выигрывать. Максимально готовимся, настраиваемся, сплачиваем коллектив.

Моя манера игры похожи на Войнова? Никогда не сравнивал себя ни с кем. Старался от каждого хорошего игрока брать положительные качества и развивать их», — цитирует Малышева официальный сайт ФХР.