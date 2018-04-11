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Бэбкок: «Бостон» набрал больше очков, поэтому «Торонто» — аутсайдер серии

Бэбкок: «Бостон» набрал больше очков, поэтому «Торонто» — аутсайдер серии
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился своими ожиданиями от первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором его команде предстоит сыграть с «Бостон Брюинз».

«Они набрали больше очков, поэтому аутсайдеры серии — «Торонто». «Бостон» верит, что сможет победить. Мы верим, что победить сумеем именно мы. Это не значит, что будет просто. Мы так совсем не думаем», — заявил 54-летний специалист.

По итогам регулярного первенства НХЛ «Бостон» набрал 112 очков и занял второе место в Восточной конференции, «Торонто» со 105 баллами финишировал на четвёртой позиции. Первый матч серии состоится в пятницу, 13 апреля, начало встречи запланировано на 2:00 Мск.

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