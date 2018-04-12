Пашков: нужно с благодарностью относиться к работе Знарка, он многое сделал

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал уход Олега Знарка с поста главного тренера сборной России и назначение и.о. Ильи Воробьёва.



«Наверное, у Знарка и федерации не сложились взаимоотношения, поэтому они пришли вот к такому итогу. Видимо, у обеих сторон есть причины на это. Думаю, всё-таки надо было быть более корректным к Знарку, он многое сделал за несколько лет в сборной. Нужно с благодарностью к этому относиться.



Что касается назначения Ильи Воробьёва, то на чемпионате мира он будет исполняющим обязанности, а после турнира к вопросу о главном тренере опять вернутся. Сейчас сложилась экстренная ситуация, но думаю, что Илья справится. К любому результату сборной сейчас отнесутся с пониманием, всё-таки Воробьёв впервые принял сборную, да и в олимпийский сезон сложно победить и на чемпионате мира», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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