Лайне — о своём голе: я выбрал хорошее место, сложно поймать такую шайбу

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне после победы над «Миннесотой Уайлд» (3:2) в первом матче серии первого раунда плей-офф прокомментировал свой гол в ворота «дикарей».



«Мой гол? Я увидел, что Паризе старается закрыть правую сторону ворот Дубника, и бросил рядом с его ногой. Думаю, что выбрал хорошее место. Такую шайбу сложно поймать», — приводит слова Лайне официальный сайт Национальной хоккейной лиги.