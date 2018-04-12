Ковальчук: конкуренция нужна, просто тратить много денег – так не победишь

Нападающий сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о прогрессе Континентальной хоккейной лиги.



«Я считаю, что лига развивается. Приходят молодые ребята – посмотрите на того же Капризова. А Шалунов, Шумаков, Гусев? Огромное число парней, о которых раньше никто бы не знал. Если бы не существовало КХЛ, всей организации? Вы ведь прекрасно помните Суперлигу. И я помню, откуда уезжал в 18 лет. Это была разруха, развал. Не было ничего. Четыре стадиона в Москве, где могли играть. И то там тренировки ставили на семь утра. Это несерьёзно.



А сейчас сделан огромный шаг вперёд. И всего за 10 лет. Надо сказать спасибо тем людям, кто стоял у истоков создания лиги. Дай бог, чтобы она только развивалась. Только в здоровой конкуренции могут появляться ребята. И везде ведь есть команды-гранды. Посмотрите на футбол. В Испании это «Барселона» и мадридский «Реал». У немцев – «Бавария», у итальянцев – «Ювентус»… В хоккее то же самое.



Просто тратить много денег – так не победишь. И ведь много примеров. Тот же «Ак Барс» в локаут-2005. Был СКА до какого-то момента. Или вот «Магнитка», ЦСКА. Нет, деньги не решают всё. Важно создать атмосферу в коллективе, выстроить вертикаль», — цитирует Ковальчука официальный сайт лиги.

СКА уже не будет прежним. 7 игроков, которые могут покинуть Питер Илья Ковальчук станет далеко не единственной потерей «армейцев».