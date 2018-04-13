Свечников в одном шаге от вылета из плей-офф OHL и может помочь России на ЮЧМ

«Бэрри Кольтс» потерпел разгромное поражение от «Кингстон Фронтенакс» (1:7) в пятом матче второго раунда плей-офф юниорской лиги Онтарио. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Кингстона».

Таким образом, нападающий «Бэрри» Андрей Свечников находится в одном шаге от вылета из плей-офф. В этом случае хоккеист сможет присоединиться к сборной России и принять участие в юниорском чемпионате мира 2018 года.

18-летний Свечников в 7 матчах плей-офф забросил 5 шайб и сделал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и 10 штрафных минутах.

Шестой матч серии состоится завтра, 14 апреля.