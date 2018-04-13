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Филип Форсберг повторил рекорд «Нэшвилла» по очкам в плей-офф

Филип Форсберг повторил рекорд «Нэшвилла» по очкам в плей-офф
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, чья команда на домашнем льду принимала «Колорадо Эвеланш» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли, записал на свой счёт дубль (5:2, 1-0 в серии).

Обе шайбы шведский форвард забросил в третьем периоде, одна из них в итоге стала победной. После этого матча у Форсберга набралось 28 (17+11) результативных баллов в 43 матчах плей-офф НХЛ. В истории клуба такой отметки ранее достигали только Дэвид Легуонд и Ши Уэбер.

Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ на YouTube.

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