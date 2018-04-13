Чиарелли останется генеральным менеджером «Эдмонтона»

Питер Чиарелли останется президентом и генеральным менеджером «Эдмонтон Ойлерз» в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Он оценит работу тренера Тодда Маклеллана и его тренерского штаба, сообщил вчера, 12 апреля, генеральный директор и заместитель председателя правления клуба Боб Николсон.

«У нас будет план по тому, как мы будем действовать в ближайшем будущем. Перед нами стоит одна цель — сыграть в плей-офф в следующем сезоне. У нас произошёл спад, но после разговора с Питером я искренне считаю, что у него есть план, как вернуть нас в плей-офф», — заявил Николсон.

«Ойлерз» заняли шестое место в Тихоокеанском дивизионе, на 17 очков отстав от «Колорадо Эвеланш», который занял место второй «уайлд-кард» в плей-офф от Западной конференции. В 2017 году «Эдмонтон» вышел во второй раунд плей-офф, где в семи матчах проиграл «Анахайм Дакс». Это единственное появление «Ойлерз» в плей-офф с 2006 года, когда они в финале уступили «Каролине Харрикейнз».