Сергачёв стал самым молодым российским защитником, набравшим очки в плей-офф НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв в стартовой встрече первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2, 1-0 в серии) отметился результативной передачей.

Таким образом, в возрасте 19 лет и 291 дня Михаил стал самым молодым российским защитником, набравшим очки в плей-офф НХЛ. Сергачёв проводил дебютную встречу в карьере в матчах на вылет.

В регулярном чемпионате НХЛ 19-летний россиянин набрал 40 (9+31) результативных баллов в 79 матчах.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.