Ак Барс — ЦСКА — 2:1. Обзор первого матча финала Кубка Гагарина 2018

В первом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА хозяева одержали победу со счётом 2:1 благодаря дублю Станислава Галиева и повели в серии — 1-0.

Хозяева более чем в два раза превзошли соперника по количеству силовых приёмов — 21-10. При этом подопечные Зинэутлы Билялетдинова ни разу не удалились, в то время как ЦСКА восемь минут встречи отыграл в меньшинстве. На вбрасываниях сильнее также оказались хозяева — 29-23. ЦСКА превзошёл соперника в бросках в створ — 23-20.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.

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