Галиев: «Ак Барс» играет хорошо. Остаётся реализовать мечту — взять Кубок

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, чей дубль принёс казанской команде победу в первом матче финальной серии плей-офф над московским ЦСКА (2:1, 1-0 в серии), прокомментировал исход встречи.

«Самое главное, что мы выиграли. Ребята — молодцы, выстояли, все боролись, играли дисциплинированно. Впереди будет ещё тяжелее, надо готовиться, продолжать играть в свой хоккей и играть все 60 минут. В эпизоде со вторым голом до последнего знал, что Зарипов отдаст пас. Пас Володи Ткачёва в первом голе тоже оценил.

Мы знали, что будет непросто, что ЦСКА хорошо играет на контратаках. Пропустили, но никакой паники не было. Нагнетали на их защитников, чтобы они ошибались. В конце концов добились своего. Оттого что у нас было больше времени на подготовку, есть и плюсы, и минусы. Да, отдохнули, но очень долго не играли. Первые пять минут только входили в игру.

Я счастлив, что нахожусь в «Ак Барсе». Команда играет хорошо, играет в финале Кубка Гагарина. Остаётся реализовать мечту — взять кубок. На личные очки я не смотрю. Главное — команда. Надо готовиться каждую смену, выкладываться. Любая ошибка может решить исход матча. Мы готовились к сопернику, разбирали его, Зинэтула Хайдарович выбрал нам тактику, мы её придерживались», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.