Ткачёв: Галиев – молодец, забивает в очень нужные моменты

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв прокомментировал результат первого матча финальной серии плей-офф КХЛ с московским ЦСКА (2:1, 1-0 в серии).

«У нас настрой на хорошую игру. Соперник непростой, мы готовимся к каждому моменту, стараемся. Блокированные броски – это задача тренера, да и все ребята понимают, что это необходимая часть игры. Стас Галиев – молодец, забивает в очень нужные моменты. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе.

Все команды опасны на контратаках, они ждут этих моментов. Нельзя допускать каких-то ошибок. Мы стараемся не удаляться. Нужно всегда продолжать играть в свой хоккей, не опускать руки. Когда наш второй гол просматривали на предмет офсайда, то ждали решения арбитра, было немножко непонятно. Мы изучали не только игру Юханссона, а всей команды», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.