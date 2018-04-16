Малкин: Кессел спрашивает, как открываться, в общем, учу его играть в хоккей

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победу над «Филадельфией Флайерз» (5:1) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).

«Первый период был очень важен. «Филадельфия» здорово начала, первые 15 минут. Вратарь у нас здорово сыграл, мы не пропустили. И опять же, очень важно, что мы забили первыми. С ними всегда такие качели. Но в прошлой игре мы тоже здорово играли, но там шайба практически вообще не шла в ворота. Сегодня, наоборот, «Филадельфия» играла неплохо, но нас вратарь выручил. Многое зависит в этой серии от вратарей и от большинства.

Игра с Кесселом? Удивляем соперников в первую очередь. Игралось как обычно. Я с ним не в первый раз выхожу, сегодня здорово играли, владели шайбой. Но, опять же, было много удалений, в большинстве много играли, в меньшинстве. В равных составах немного было времени вместе. Следующую игру, наверное, в таких же сочетаниях будем играть. Русскому его учу. Спрашивает он, как там открываться, в общем, учу его играть в хоккей.

Пауза в три дня? Не мы составляем расписание. Но сейчас летим домой, лишний день есть, возможность провести с семьей. Может, наоборот, это придаст немножко сил.

Проворов? Он очень грамотно обороняется. Мы должны также понимать, что он ждёт любой момент для подключения. Надо поближе к нему играть», — сказал Малкин в интервью официальному каналу НХЛ в YouTube.