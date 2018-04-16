«Ак Барс» — ЦСКА: в состав «армейцев» вернулся Капризов, Сорокин — в основе

Стал известен состав московского ЦСКА на второй матч финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (0-1), сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. В состав вернулся форвард Кирилл Капризов, заявленный 13-м нападающим, отсутствует форвард Сергей Шумаков, основным вратарём заявлен Илья Сорокин. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Сорокин (Юханссон);

Киселевич – Сергеев, Ничушкин – Попов – Петров;

Нестеров – Марченко, Телегин – Шалунов – Григоренко;

Пашнин – Науменков, Жарков – Андронов – Любимов;

Макеев, Кузьменко – Светлаков – Скотт, Капризов.