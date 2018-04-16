Далин — первый номер рейтинга драфта среди хоккеистов, играющих в Европе

Защитник Расмус Далин, выступающий за шведский клуб «Фрёлунда», стал первым номером в рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ среди хоккеистов, выступающих за пределами Северной Америки.



В феврале Далину исполнилось 18 лет. В Шведской хоккейной лиге он провел 41 матч, набрал 20 (7+13) очков, заработал коэффициент полезности "+4", применил 30 силовых приёмов, принял на себя 36 бросков и нанёс 84. На льду он проводил в среднем 19 минут за игру. В шести поединках плей-офф Далин записал на свой счет три (1+2) очка и полезность "+3".



Далин может стать первым шведом, выбранным под первым номером на драфте НХЛ, после Матса Сундина, которого задрафтовал «Квебек Нордикс» в 1989 году. В последний раз защитник становился первым номером драфта НХЛ в 2014 году (Аарон Экблад, «Флорида Пантерз»).

А. Свечников — лидер рейтинга драфта-2018 среди играющих в Северной Америке