Агент Дацюка: Павел не думает об окончании карьеры и ещё хочет играть

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Павла Дацюка, прокомментировал продление контракта со СКА и рассказал, мог ли форвард перейти в другую команду.



«СКА был единственным вариантом, приглашал ли его «Автомобилист»? Конечно, варианты были, Павел ещё не заканчивает карьеру, он всегда говорил, что для него приятно будет сыграть за родную команду.



Он планирует завершить карьеру в «Автомобилисте»? Он ещё не думает об окончании карьеры, в будущие планы у него входит возвращение домой, но об этом лучше спросить у него самого. Он будет играть столько, сколько позволит здоровье», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Дацюк подписал новый контракт с петербургским СКА