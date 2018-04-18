Бэбкок: плей-офф для парней вроде Марло — как фонтан молодости

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок высоко оценил достижение нападающего Патрика Марло, который забросил 70-ю шайбу за карьеру в плей-офф и догнал по этому показателю Стива Айзермана. На пресс-конференции у Бэбкока спросили, чему он научился за целый сезон, пока тренировал Марло.

«Боже, это действительно хороший вопрос. Что узнал о Марло? Я всегда знал, что он реально хороший профи. Конечно, когда видишь это каждый день, то осознание факта слегка притупляется. Другое дело, что плей-офф для таких парней — как фонтан молодости, из которого они утоляют жажду. И даже ныряют в него, и чем чаще это делают, тем больше в них просыпается азартный и соревновательный дух. Они же понимают, что поставлено на карту.

И вся работа Марло в этом сезоне — как напоминание остальным ребятам: смотрите на великого игрока Патрика. У вас могут быть такие же возможности при должном усердии. Боже, он забил уже 70-й гол за карьеру в плей-офф! Это невероятно, как он играет. Трудно побеждать, быть успешным в плей-офф. И я вам скажу, что Марло — прекрасный пример для всей нашей команды», — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.