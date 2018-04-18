ЦСКА дома переиграл «Ак Барс» и сократил отставание в финальной серии КХЛ

Завершился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Казанский «Ак Барс» на выезде уступил московскому ЦСКА в овертайме со счётом 2:3. «Армейцы» сократили отставание от соперника в финальной серии Кубка Гагарина — 1-2.



Самым результативным в матче стал первый период. ЦСКА впервые в серии открыл счёт благодаря точному броску Кирилла Петрова. Однако ещё до перерыва «Ак Барс» вышел вперёд — отличились Антон Ландер и Станислав Галиев. «Армейцы» восстановили паритет незадолго до окончания второго периода стараниями Грега Скотта. В овертайме победу хозяевам принёс Кирилл Петров, оформив дубль.



Следующий матч финальной серии КХЛ состоится в Москве 20 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.