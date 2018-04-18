Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Мадрид» — «Атлетик»
Матч-центр:
Главная / Хоккей / КХЛ /

ЦСКА дома переиграл «Ак Барс» и сократил отставание в финальной серии КХЛ

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
ЦСКА дома переиграл «Ак Барс» и сократил отставание в финальной серии КХЛ
Хоккей / КХЛ

Завершился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Казанский «Ак Барс» на выезде уступил московскому ЦСКА в овертайме со счётом 2:3. «Армейцы» сократили отставание от соперника в финальной серии Кубка Гагарина — 1-2.

Самым результативным в матче стал первый период. ЦСКА впервые в серии открыл счёт благодаря точному броску Кирилла Петрова. Однако ещё до перерыва «Ак Барс» вышел вперёд — отличились Антон Ландер и Станислав Галиев. «Армейцы» восстановили паритет незадолго до окончания второго периода стараниями Грега Скотта. В овертайме победу хозяевам принёс Кирилл Петров, оформив дубль.

Следующий матч финальной серии КХЛ состоится в Москве 20 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
18 апреля 2018, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 2
1:2, 1:0, 0:0, 1:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Петров (Григоренко, Попов) – 14:03 (5x5), 1:1 – Ландер (Манухов, Секач) – 16:37 (5x5), 1:2 – Галиев (Ткачёв) – 18:12 (5x4), 2:2 – Скотт (Жарков, Марченко) – 38:21 (5x5), 3:2 – Петров (Попов) – 72:25 (5x5)

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент