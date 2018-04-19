Нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе подтвердил участие в ЧМ-2018

Нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе подтвердил своё участие в составе сборной Швеции на чемпионате мира в Дании.

«Я в восторге, это будет просто здорово», — цитирует Кемпе Expressen.

В нынешнем сезоне Адриан провёл 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 37 (16+21) очков при показателе полезности «+11» и 49 минутах штрафа. В плей-офф он результативностью не отметился, финишировав с показателем полезности «-2» и двумя минутами штрафного времени.

21-летний хоккеист ранее никогда не играл за национальную команду Швеции.