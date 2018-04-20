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США в голевой феерии победили Швейцарию на ЮЧМ в России

США в голевой феерии победили Швейцарию на ЮЧМ в России
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Завершился второй матч игрового дня на юниорском чемпионата мира—2018, который проходит в Магнитогорске и Челябинске.

Сборная США в Магнитогорске вырвала победу у команды Швейцарии. Общими усилиями хоккеисты забросили 13 шайб. Встреча завершилась со счётом 8:5 в пользу подопечных Сета Апперта. «Звёздно-полосатые» вели по ходу матча 3:0, потом уступали 4:5, но в итоге сломили сопротивление соперника.

В составе победителей отличились Джек Хьюз (дубль), Тревор Яник, Александр Тюркетт, Джоэль Фараби, Оливер Вальстрём, Тайлер Уайсс и Маттиас Самуэльссон. В составе швейцарцев забили Юлиан Меттлер (дубль), Жильян Колер, Алессандро Вилла и Стефан Патри.

U18 ЧМ-2018
20 апреля 2018, пятница. 13:30 МСК
Швейцария U18
5 : 8
1:3, 4:3, 0:2
США U18
0:1 – Хьюз (Груден) – 02:54 (5x5), 0:2 – Яник (Пивонька, Миллер) – 03:35 (5x5), 0:3 – Тюркотт (Самуэльссон, Эмберсон) – 04:50 (5x5), 1:3 – Меттлер (Сопа, Веттер) – 06:02 (5x5), 2:3 – Меттлер (Сопа, Веттер) – 20:58 (5x5), 2:4 – Фараби (Йорк) – 27:22 (5x5), 3:4 – Колер (Нуссбаумер) – 28:19 (5x5), 4:4 – Вилла (Вуйамо, Вербун) – 28:48 (5x5), 5:4 – Патри (Меттлер, Веттер) – 34:38 (5x5), 5:5 – Вальстрём (Хьюз, Йорк) – 36:04 (5x4), 5:6 – Хьюз (Вальстрём) – 38:25 (5x5), 5:7 – Уайсс (Йорк, Стастни) – 45:35 (5x5), 5:8 – Самуэльссон (Тюркотт, Найт) – 46:49 (5x5)

В первом матче дня Финляндия разгромила Францию — 7:0.

ЮЧМ-2018: сборная Финляндии разгромила команду Франции
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