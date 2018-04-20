США в голевой феерии победили Швейцарию на ЮЧМ в России

Завершился второй матч игрового дня на юниорском чемпионата мира—2018, который проходит в Магнитогорске и Челябинске.

Сборная США в Магнитогорске вырвала победу у команды Швейцарии. Общими усилиями хоккеисты забросили 13 шайб. Встреча завершилась со счётом 8:5 в пользу подопечных Сета Апперта. «Звёздно-полосатые» вели по ходу матча 3:0, потом уступали 4:5, но в итоге сломили сопротивление соперника.

В составе победителей отличились Джек Хьюз (дубль), Тревор Яник, Александр Тюркетт, Джоэль Фараби, Оливер Вальстрём, Тайлер Уайсс и Маттиас Самуэльссон. В составе швейцарцев забили Юлиан Меттлер (дубль), Жильян Колер, Алессандро Вилла и Стефан Патри.

В первом матче дня Финляндия разгромила Францию — 7:0.