Кузнецов догнал Овечкина в гонке бомбардиров благодаря переписанной передаче

Национальная хоккейная лига переписала голевую передачу в матче первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1, 2-2 в серии) на форварда Евгения Кузнецова.

Таким образом, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в этой встрече набрал 4 (1+3) результативных балла. Всего в плей-офф у Кузнецова стало 6 (3+3) очков. Это позволило ему догнать в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ Александра Овечкина, имеющего идентичные показатели.

Пятый матч первого раунда плей-офф состоится в Вашингтоне в субботу, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.