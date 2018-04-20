Форвард «Вашингтона» Бураковски пропустит остаток серии с «Коламбусом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски вынужден отправиться на небольшую операцию, чтобы залечить травму верхней части тела. Из-за этого он пропустит оставшуюся часть игр первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (2-2).



Бураковски получил травму во второй игре серии. Наставник «Вашингтона» Барри Тротц заявил, что форвард ещё может сыграть в этом сезоне, если команда пройдёт первый раунд плей-офф Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне 23-летний Бураковски провёл 56 матчей регулярного чемпионата, набрав 25 (12+13) очков. В плей-офф он сыграл в двух встречах и результативностью не отметился.