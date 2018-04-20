Фёдоров: шайба не шла, ЦСКА усложнил себе задачу. Надо вернуть серию в Москву

Член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал исход четвёртого матча финальной серии с «Ак Барсом», в котором армейцы уступили (1:3, 1-3 в серии).

«Что не получилось сегодня, чтобы взломать оборону «Ак Барса» и отыграться второй раз? В принципе, всё получилось, но шайба не шла. Усложнили себе задачу, надо вернуть серию в Москву. Что с большинством? Броски были по воротам, сложно тут что-то сказать», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.