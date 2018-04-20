Андронов: летим в Казань с нормальным настроением. Ещё ничего не закончено

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал исход четвёртого матча финальной серии с «Ак Барсом», в котором армейцы уступили (1:3, 1-3 в серии).

«По сути, игра ничем не отличалась от прошлых. Плотная игра. Так получилось, что поиграли. Все 60 минут надо работать, реализовывать те моменты, которые есть. За четыре игры забросили шесть шайб? Соперник хорошо играет. Мы тоже хорошо играем в нападении, но не реализовываем те моменты, которые у нас есть. У «Ак Барса» забрасывают одни и те же люди? Вы, наверное, лучше нас знаете, как против них играть. Летим в Казань с нормальным настроением. Серия — до четырёх побед, ещё ничего не закончено», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.